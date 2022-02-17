Tacizden tutuklanan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Tiyekli, tahliye edildi

Kahramanmaraş’ta kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 17 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla 5 yıl hapis cezası alan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki genç kız, kardeşi ile birlikte aile hekimi Dr. Lütfi Tiyekli’ye muayeneye gitti.

Muayene sırasında Tiyekli’nin kendisine istismarda bulunduğu iddiasında bulunan 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu

Şikayet üzerine gözaltına alınan doktor hakkında, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Dr. Lütfi Tiyekli hakkında “Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dr. Lütfi Tiyekli, yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tiyekli'nin cezasında indirime gidilmezken, kamu görevinden de 3 yıl süreyle yasaklanmasına karar verildi. Kararın ardından Tiyekli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Karardan sonra Lütfi Tiyekli'nin avukatı Selçuk Paksoy, tutuklanmaya itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde kararın kesinleşmediğini ve müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını ifade eden Paksoy, tahliye talebinde bulundu.

İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Lütfi Tiyekli'nin tahliyesine karar verdi.

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