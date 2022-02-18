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Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin korona virüsü yenmesi nedeniyle Kahramanmaraş’ta bir vatandaş 100 kilo lokma döküp vatandaşlara dağıttı

İHA

Kahramanmaraş'ta bir kişi, geçtiğimiz günlerde korona virüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için sokakta vatandaşlara 100 kilo lokma tatlısı dağıttı.

Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin korona virüsü yenmesi nedeniyle Kahramanmaraş’ta bir vatandaş 100 kilo lokma döküp vatandaşlara dağıttı

Kahramanmaraş’ta bir kişi, geçtiğimiz günlerde korona virüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için sokakta vatandaşlara 100 kilo lokma tatlısı dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın korona virüse yakalanması ve ardından sağlığına kavuşması üzerine Kahramanmaraş’ta Hacı Altun isimli bir vatandaş, Ulu Cami civarında 100 kilo lokma tatlı dağıttı. Yoldan geçen vatandaşlara ikram edilen tatlılar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Hacı Altun, “Cumhurbaşkanı ve eşinin şifa bulmasından dolayı tatlı ikramında bulunduk. Cumhurbaşkanımız 2023 yılında zirveye çıkacak. Yüzde 75 oy bekliyoruz. Görüyoruz ki, halkımızın teveccühü ortada. Hiç kimse duasını esirgemedi. Herkes dua ediyor. Türk halkına sesleniyorum. Ne CHP’den ne diğerlerinden, siyasi hiçbir oluşumdan bu zamana kadar hayır görmedik. Reis geldikten sonra, sağlıkta, yolda, okulda, hastanede her şeyde en ön plana çıktık. Bunu göz ardı etmeyelim inşallah. Ben buradan halkımıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederim” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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