Üniversite adaylarına sınav ücreti desteği

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinin Kaymakamı Abdulhamit Bağış, kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilere sınav ücreti desteği verileceğini söyledi.

Ekinözü Kaymakamlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için özel bir projeye imza attı. Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, ilçede ikamet edip 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki öğrencilerin sınav ücretinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca (SYDV) ödeneceğini duyurdu.

Sınav ücreti desteği verilecek üniversite adaylarında ‘devamsızlık’ şartı aranacağını belirten Kaymakam Bağış, “Devamsızlığı olmayan Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren tüm üniversite adaylarına, eğitim desteği olarak sınav giriş ücretini SYDV’den karşılayacağız. İlçemizde ikamet eden üniversite adayları, 25 Şubat’a kadar vakfımıza başvurabilirler. Tüm öğrencilerimize, bu zorlu sınavda başarılar diliyoruz. Öğrencilerimize, imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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