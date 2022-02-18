'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis

DHA

'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, 50 lira borç nedeniyle çıkan kavgada Halil Küpeli'yi (30) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Purtaş (24) hakkında karar verildi. Purtaş, haksız tahrik indirimi de uygulanarak, 17 yıl hapse çarptırıldı.
Olay, 5 Eylül 2021'de İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Borç nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Purtaş, Halil Küpeli'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye götürülen Küpeli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Purtaş da polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Purtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Purtaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'PARA FAİZLENDİ, DİYEREK 300 TL İSTEDİ'
Davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Purtaş, kavganın 50 lira borç nedeniyle çıktığını söyledi. Halil Küpeli ile olaydan 1-2 ay önce tanıştığını söyleyen Purtaş, "Halil ile arkadaş ortamında oturup, alkol alıyorduk. Masrafları karşıladığım için 50 lira para verdi, aradan 1 ay geçince 50 lirayı benden tekrar istedi. Olay gecesi karşılaştık, benden 'Para faizlendi' diyerek 300 TL istedi. Bu nedenle aramızda tartışma oldu. Bana saldırınca hamle yapmak zorunda kaldım. Orada bir kebapçı vardı, bıçağı dışarıda unutmuş. Bıçağı arbede sırasında bir defa salladığımı hatırlıyorum. Arbede başladığında bıçak yere düştü, Halil de bana vurmaya devam ediyordu. Halil bıçağa yöneldi, bunun üzerine bıçağı yerden aldım ve Halil'in karnına sapladım" dedi.
'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI
Mahkeme savcısı, mütalaasında, Mehmet Purtaş'ın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını ancak cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, indirim talep etti.
Mahkeme heyeti de sanık Mehmet Purtaş'ı 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapse çarptırdı ardından cinayetin haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 17 yıla düşürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-02-18 15:51:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite adaylarına sınav ücreti desteği
YEREL HABERLER Üniversite adaylarına sınav ücreti desteği
Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Nehre düşen adam, yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Nehre düşen adam, yaşam mücadelesi veriyor
Antika dükkanında tarihi yolculuk 200 yıllık antika ürünler sergileniyor
YEREL HABERLER Antika dükkanında tarihi yolculuk 200 yıllık antika ...
Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin korona virüsü yenmesi nedeniyle Kahramanmaraş’ta bir vatandaş 100 kilo lokma döküp vatandaşlara dağıttı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı Cumhurbaşkanı ...
Tacizden tutuklanan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Tiyekli, tahliye edildi
YEREL HABERLER Tacizden tutuklanan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı ...
Kahramanmaraş’ta şüpheli çanta paniği Bomba imha ekibince fünye ile patlatılan çanta boş çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta şüpheli çanta paniği Bomba imha ...
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı'na önce tacizden hapis, sonra tahliye
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı'na önce tacizden ...
Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
Geri manevra yapan tırın altında kaldı Tırın tekeri, kurtulma çabası boşa çıkan adamın üstünden geçti
YEREL HABERLER Geri manevra yapan tırın altında kaldı Tırın tekeri, ...
Kahramanmaraş'ta su tüketim bedelinde KDV indirimi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta su tüketim bedelinde KDV indirimi
Kuaförün hesabını çalıp para istediler Kahramanmaraş’ta kuaför Tuğba Çakmak, kendisine sosyal medya üzerinden gönderilen linke tıklayınca Instagram hesabını dolandırıcılara kaptırdı Dolandırıcılar, talep ettikleri parayı almalarına rağmen çaldıkları Instagram hesabını kuaföre iade etmedi Dolandırıcılara para ödemesine rağmen hesabını geri alamayan kuaför, "Kimden geldiği belli olmayan linklere tıklamayın” diyerek vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Kuaförün hesabını çalıp para ...
Uludaz Dağı'na zirve tırmanışı
YEREL HABERLER Uludaz Dağı'na zirve tırmanışı
45 yıllık üniversite hayali, Erdoğan affı ile gerçek oldu 71 yaşındaki Fuat Gonce, üniversiteler 1976 yılında kapatılınca yarım kalan eğitimini tamamlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkardığı öğrenci af sonrası yeniden üniversiteye kayıt yaptırdı İnsanlığa faydalı olmak istediğini söyleyen Gonce: "Okuma aşkım hiç bitmedi"
YEREL HABERLER 45 yıllık üniversite hayali, Erdoğan affı ile gerçek ...
Mezda sakızının kilosu 750 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Mezda sakızının kilosu 750 liradan satılıyor
Yazıcoğlu helikopterinin kaza kırım heyeti başkanı: Pilot, kalkışını dahi bildirmiyor
YEREL HABERLER Yazıcoğlu helikopterinin kaza kırım heyeti başkanı: ...
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası ertelendi
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ ...
Gençlik merkezi gençleri kurslara bekliyor
YEREL HABERLER Gençlik merkezi gençleri kurslara bekliyor
Mahçiçek: "Eren’de vücut bulan ruhu gençlerimize aşılıyoruz"
YEREL HABERLER Mahçiçek: "Eren’de vücut bulan ruhu gençlerimize ...
Kahramanmaraş'ta KDV indirimi sonrası denetim
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta KDV indirimi sonrası denetim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.