Kar voleybolu Avrupa turu Kahramanmaraş’ta başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu eleme maçlarıyla başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu bugün oynanan 6 maçla start aldı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) koordinesinde düzenlenen turnuvaya 16 ülkeden 19’u erkek, 8’i kadın olmak üzere toplamda 27 takım katıldı. Turnuvaya katılan ülkeler arasında Türkiye, Belçika, Kanada, Fransa, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Ermenistan, Rusya, İsviçre, İran, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Cebelitarık yer aldı.

Bölgenin yükselen değeri Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya vatandaşlar da ilgi gösterdi. 19 Şubat Pazar günü (yarın) düzenlenecek olan ana tablo müsabakalarına katılabilmek için kıran kırana mücadele eden takımlar performanslarıyla göz doldurdu. 19 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 09.30’da başlayacak ve 4 farklı kortta oynanacak müsabakalar 16.00’a kadar devam edecek. Erkekler kategorisinde 2 kortta oynanan ve kıyasıya geçen ilk gün müsabakalarında alınan sonuçlar ise şu şekilde; İran 20 Romanya, Romanya 20 Cebelitarık, Cebelitarık 02 Rusya, İran 02 Macaristan, Rusya 20 İran, Macaristan 21 Romanya.

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