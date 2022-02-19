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AK Parti'li Zengin: 2023, 3 boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal

DHA

AK Parti'li Zengin: 2023, 3 boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ''ta halk otobüsü esnafı ve esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, 2023 seçimlerinin Türkiye için simgesel bir anlamı olduğunu belirterek, "Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey, Türkiye'yle alakalı bir sınırı geçmeye, 3 boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla 20 ilin halk otobüsü temsilcileri ile esnaf odaları temsilcileri, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Özlem Zengin, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile bir araya geldi.  Esnafların sorunlarını birinci ağızdan dinlemek amacıyla yapılan toplantıda konuşan Özlem Zengin, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ve son 15 yıldır dünya pek çok krizin birbirini takip ettiğini söyledi. Dünyada savaşla ilgili kaygıların da hiç bitmediğini, Afganistan, Suriye, Irak ve Filistin'in savaşın için olduğunu ifade eden Zengin, şimdi de dünyanın gözünün Rusya ve Ukrayna'da olduğunu belirtti.Zengin, "Bunları niye ifade ediyorum. Tüm bu gerginlikler dünyada özellikle enerjiye dair fiyatları çok yukarıya çekti. Hem elektrikle alakalı hem doğal gaz ayaklı petrolle alakalı olarak fiyatlar son derece yukarıya geldi. Dünya o kadar küçük ki Türkiye'de yapılan her şey her işin bir dünyaya dair bir tezahürü olduğu gibi bizim dışımızdaki ülkelerde olan gelişmelerin bize dair etkileri var. Biz biliyoruz ki bunları en yakın hisseden siz esnaf kardeşlerimizsiniz" dedi.'2023'ÜN ÇOK SİMGESEL BİR ANLAMI VAR'
Şu an 2023'e doğru giden bir sürecin içinde olduklarını ve bu sürecin AK Parti için fevkalade önemli olduğunu belirten Zengin, şöyle devam etti:
"20 yıla yakın partimizde çalışıyorum hiç önemli olmayan bir seçim hatırlamıyorum. Her seçim için 'Bu en zor seçimimiz, en önemli seçimimiz' demişizdir. Ama 2023'ün çok simgesel bir anlamı var Türkiye için.  Bilirsiniz 3 boyutlu resimler vardır, eminim bakmışsınızdır. 3 boyutlu resimlere baktığınız zaman önce göremezsiniz sonra yoğun baktığınızda içinde farklı bir sim olduğunu görürsünüz. Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey, Türkiye'yle alakalı bir sınırı geçmeye, 3 boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal. Yani bizim açımızdan baktığınızda Türkiye'nin gerçekten müstakil bir ülke olmasıyla alakalı önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz."
'MECLİSE OTOBÜSLE GELİP GİDEN BİR MİLLETVEKİLİ VARDI'
Kasım ayında vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesini de ziyaret edeceğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Milletvekilimiz İmran bey, bizim için çok kıymetliydi onu da buradan rahmetle yâd etmek istiyorum. Kendisinin vefat haberini aldığımız an biz meclisteydik. Ve ben o gece öğrendim, kendisinin bir arabası yokmuş Ankara'da. Sizin araçlarla, minibüslerle, otobüslerle meclise gidip gelen AK Parti'nin bir milletvekili var ve biz bunu onun vefat ettiği gece öğrendik. Yani şu anda bile gözlerim doluyor. 2 milletvekili arkadaşımız, eğer meclis çok geç biterse, otobüslerin çalışmadığı saatte biterse ya Abdullah Güler ya da Oğuzhan Kaya arkadaşımız onu kaldığı yere bırakırmış şimdi bahsediliyor, efendim şöyle zenginlik, şunlar bunlar. Bu şehrin, Kahramanmaraş'ın otobüsle meclise gelip giden bir milletvekili vardı. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-02-18 23:48:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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