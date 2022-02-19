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AK Parti´li Zengin: Başarımız, sivil olabilme kabiliyetini muhafaza etmekten kaynaklanıyor

DHA

AK Parti´li Zengin: Başarımız, sivil olabilme kabiliyetini muhafaza etmekten kaynaklanıyor


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, "AK Parti; önce kendisi kurulan, sonra kendisine taban, seçmen aramaya çalışan bir pati olmadı hiçbir zaman. Önce fikriyat oluştu, o fikirle beraber bir yol haritası, gitmek istenen bir hedef oluştu ve bununla beraber, o hedefle birlikte kendisine bir lider, bir ekip başı bulundu ve nihayetinde de hepsi birlikte bir teveccüh olarak AK Parti'yi bugünlere taşıdı. Böyle bakıldığı zaman bizim başarımız, bu sivil olabilme kabiliyetini muhafaza etmekten kaynaklanıyor" dedi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen toplantıya şehirdeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanında TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretti Güngör de katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, partisinin hikayesi ile sivil toplum örgütlerinin hikayesi arasında bir benzerlik olduğunu söyledi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana tamamen sivil bir hareket olarak geliştiğini kaydeden Zengin, şöyle devam etti:
"Evet, biz bir siyasi partiyiz ama siyasi partilerde aslında sivil toplumun en önemli alanlarından bir tanesi. Ve AK Parti'nin gücü de buradan geliyor. Yani Ak Parti; önce kendisi kurulan, sonra kendisine taban, seçmen aramaya çalışan bir pati olmadı hiçbir zaman. Önce fikriyat oluştu, o fikirle beraber bir yol haritası, gitmek istenen bir hedef oluştu ve bununla beraber, o hedefle birlikte kendisine bir lider, bir ekip başı bulundu ve nihayetinde de hepsi birlikte bir teveccüh olarak AK Parti'yi bugünlere taşıdı. Böyle bakıldığı zaman bizim başarımız, bu sivil olabilme kabiliyetini muhafaza etmekten kaynaklanıyor. Bu manada Türkiye'de dönüp baktığımız zaman demokratik hayatın içerisinde biz de bir harita çıkarmaya çalışıyoruz, Türkiye'nin sivil toplum haritası. Nasıl bir rengi var Türkiye'de sivil toplumun? Böyle bakıldığı zaman son derece hareketli, çok farklı başlıkları olan, işte dernekler, konfederasyonlar, sendikalar, hemşehri dernekleri, platformlar daha farklı bir oluşum olarak son derece dinamik bir alan var."DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-02-19 15:00:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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