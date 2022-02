Kristal taşlardan tablo Kahramanmaraş'ta Neziha Zavrak'ın kristal taşlardan yaptığı tablolar görenleri hayran bırakıyor Zavrak'ın yaptığı tabloda 60 renk tonu, 70 bin küçük kristal taş bulunuyor

Kahramanmaraş'ta Neziha Zavrak'ın kristal taşlardan yaptığı tablolar görenleri hayran bırakıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin salonunu pandemi döneminde atölyeye çeviren Neziha Zavrak, "Üreten insan mutlu insandır" dedi. Zavrak, "Evlere kapanmak zorunda kaldığımız bu pandemi sürecinde ne yapabilirim diye düşünürken kristal mozaik dikkatimi çekti. İlk başta hobi olarak başladım, sonra sosyal medya aracılığıyla birçok insanın beğenisini topladı çalışmalarım. Bir tabloda ortalama 60 renk tonu ve 70 bin küçük kristal taş bulunuyor. Bu taşların özenli ve dikkatli bir şekilde kanvas kumaşa yapıştırılması ile ortaya muhteşem bir sonuç çıkıyor. Kişiye özel çalışmalarla sıradışı hale geliyor" dedi.

İlk hedefinin sergi açmak olduğunu söyleyen Zavrak, "Genç kızlarımıza ve ev hanımlarımıza iş istihdamı sağlamak ise bir sonraki rüyam. Çünkü biz kadınlar çok daha fazlasıyız, üreterek daha güçlü bir toplum oluruz. Ortalama 1,5 2 ay da bir tablonun yapım süreci bulunuyor. Şu ana kadar 5 tablo bitirdim ve teslimatlar yapıldı. Fiyatlar ise kişiye özel çalışma yapıldığı için her projeye uygun fiyat çalışılmaktadır minimum ebatta bir tablo düşünürsek 4050 örneğin 2500 TL olarak düşünülebilir" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda özel sektörde çalışan Neziha Zavrak, "Günde ortalama 4 saatimi akşam mesaisine ayırıyorum. Hobi bir deşarj yöntemidir yapmaktan keyif aldığınız şeyi bulduğunuz an peşinden gidin. İlk tablom Mimar Sinan Süleymaniye Camii. Şimdi ise sırada Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği adlı eserini mozaikleştireceğim. Her tablonun hikayesi var bende ve tablo bittikten sonra şöyle bir baktığımda aldığım enerji paha biçilemez. Yeni nesle örnek teşkil etmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.