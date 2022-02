Başkan Okay: “Tarihi değerlerimizi geleceğe taşıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, restorasyon çalışmalarının önemine değinerek, “Tarihi değerlerimizi gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, restorasyon çalışmaları hakkında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’ya bilgi verdi. Yeni yapılacak çalışmaları da anlatan Başkan Okay, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana tarihi ve kültürel değerlerimizi ortaya çıkarma adına çok önemli çalışmalar yaptık. İlçemiz Kahramanmaraş’ın tarihi mahalleleri ve tarihi yapılarının büyük bir kısmına sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirme adına çeşitli konak restorasyonu çalışmaları yaptık. Bu konakların içerisini de doldurarak turizme kazandırdık. Ayrıca bir sokağı tamamen restore ederek hizmete sunduk. Özellikle Bahtiyar Yokuşu projemiz ilçemize ayrı bir değer kattı. Bu sebeple bu projemizi genişletmek için de çalışma başlattık. Bahtiyar Yokuşu’ndan tarihi kapalı çarşıya kadar restorasyon çalışması yapacağız. Bu alanları önemli bir turizm aksı haline getirmeyi planlıyoruz. Şehrimizin tarihini en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğimiz bu çalışmalar sonunda Kahramanmaraş’ımız büyük kazanım elde edecektir. Ben bu çalışmalarımıza desteğinden dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve sayın müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.