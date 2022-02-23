Kahramanmaraş'a yeni stat Yeni stat ve spor kompleksi için eski stadyuma ilk kazma vuruldu Hayrettin Güngör: "Bir yıl içinde yeni stadyumu tamamlamış olacağız"

Kahramanmaraş’ta 15 bin kapasitelik yeni stat ve spor kompleksi projesi kapsamında eski Hanefi Mahçiçek Stadyumu'na ilk kazma vuruldu.

Yıkım çalışmaları başlanan alanda inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alana yapılacak yeni spor tesisleri ve stadyum hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Başkan Güngör, "Bilindiği üzere Kahramanmaraş’ta 12 Şubat ve Hanefi Mahçiçek stadyumları mevcut. 12 Şubat Stadyumu şehrin içinde kalmış yıllardır Kahramanmaraşspor’a da hizmet vermiş. Fakat yapılan deprem standardını karşılamadığı için yıkılması kararlaştırılmış. Biz de baştan beri bakanlığımıza yeni bir stadyumu ifade ediyorduk. 12 Şubat Stadyumu’nun Hanefi Mahçiçek alanına yapılmasını planladık" dedi.

Kent merkezinde kalan 12 Şubat Stadyumu’nun da yıkımına başlandığını, Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun olduğu bölgeye yapılacak 15 bin kişilik yeni bir stadyumun da bir yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Güngör, "Bu alan 120 dönümlük 12 Şubat ise 50 dönümlük bir alan. Biz bakanlığa teklifte bulunduk dedik ki, 'Biz buraya yeni stadyum yapalım burayı size devredelim, siz de 12 Şubat alanını bize devredin' dedik. Biz burayı kendimizin de katkısı ile bakanlığın da 100 milyon TL desteği ile buraya tam olimpik yüzme havuzu, amatör spor sahaları, spor salonları ve 15 bin kişilik stat projesi hazırladık. Tahmin ediyorum Hanefi Mahçiçek alanı bir aylık sürede yıkılacak. Temmuz ayına kadar yeni stadyumumuzun temelini atıp bir yıl içinde de bitirmiş olacağız. Burası stadyumdan öte yaşam alanı ve 15 bin üzerinde seyirci kapasitesi ve sportif aktivitelerin yapılabileceği bir alan haline dönüşecek" diye konuştu.

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