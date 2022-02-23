Motorlu testere ve kaynak makinesi çalan hırsız tutuklandı

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, çaldığı motorlu testere ve kaynak makinesini satmak isterken yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Çardak Mahallesinde ikamet eden 58 yaşındaki S.D.’nin, motorlu testeresi ve kaynak makinesi, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışmalara başlayan Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini belirledi. Jandarma ekipleri, Y.M.Ö. (24) adlı şüphelinin, çaldığı malzemeleri Elbistan ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüpheli, malzemeleri satmak isterken kıskıvrak yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Göksun adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

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