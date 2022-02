Başkan Okay: "Dulkadiroğlu’nu inşa ve ihya ediyoruz"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, farklı meslek gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, “Dulkadiroğlu İlçesini inşa ve ihya ediyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi.

Programda görüş ve önerileri de dinleyen Başkan Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha güzel olması adına yoğun bir çaba ortaya koyduk. İlçemizi iyi tanıyor, ihtiyaçlarını biliyor ve projelerimizi buna göre üretiyoruz. Dulkadiroğlu ilçesini doğuya doğru geliştireceğimizin sözünü vermiştik. Çok şükür geldiğimiz noktada ilçemiz gelişmekte ve daha da gelişecektir. Özellikle Kamu Külliyesi ve çevresi çok değerli hale geldi. Bunun yanı sıra kırsal mahallelere yaptığımız yatırımlarla en ücra noktadaki mahallelerimiz dahi değerlendi. İnşallah bundan sonraki hizmet sürecimizde daha çok çalışacağız ve ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bu gibi istişare toplantılarını önemsediğimizin altını çizmek istiyorum. Şehrimizde faaliyet gösteren çeşitli platformlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

