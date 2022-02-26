Gençlik Merkezi, sosyal aktivite ve kültüre katkı sağlamaya devam ediyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, İngilizce, Coğrafya, Tarih, Müzik ve Resim kurslarıyla gençlerin eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bölgeye kazandırdığı gençlik merkezi projesi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, sosyal aktivitelerine ve kültürüne katkı sağlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraşlı gençleri kurslara katılmaya davet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Sizlerin geleceği adına inşa ettiğimiz bu gençlik merkezinin içeriğini sizlerin talepleri doğrultusunda doldurduk. Şuanda ortaya koyulan tüm kurslar sizlerin geleceğine katkı sağlamak ve eğitimdeki başarılarınızı arttırmak içindir. Şuanda aktif olarak kayıtları devam eden bu kurslara katılmanızı tavsiye ederim. Gençlik Merkezimizin anahtarı sizlerdedir. Sizler istediğiniz sürece Gençlik Merkezimiz her konuda hizmetinizde olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.