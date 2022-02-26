Trabzon’da kardeşlik rüzgarı esti

Trabzon’un kurtuluşunun 104. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında sahne alan Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi büyük beğeni topladı. Ayrıca kurulan stantla Kahramanmaraş’ın kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri Trabzonlulara tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı. Trabzon Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda kardeşlik rüzgarı esti.

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bugün Trabzon için çok özel bir gün. Trabzon’umuzun Rus işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Kardeş şehir Kahramanmaraş’tan misafirlerimiz oldu. Güzel bir folklor gösterisi sundular. Buradan kardeş şehir Kahramanmaraş’a ve o şehrin kahraman insanlarına selamlarımı şehrim adına gönderiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kardeş şehir Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kardeş şehrimiz Trabzon’un kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyorum. Vatan uğruna canlarını defa eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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