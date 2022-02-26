Nurhaklı gemi kaptanının ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde genç yaşta hayatını kaybeden gemi kaptanı Muhammed Aykut’un anısına, ağabeyi tarafından modern bir resim ve görsel sanatlar atölyesi yaptırıldı.

Nurhak ilçe nüfusuna kayıtlı olan gemi kaptanı Muhammed Aykut, yaklaşık 2 yıl önce Meksika’da 1.kaptan olarak çalıştığı gemide kalp krizi geçirerek 32 yaşında hayatını kaybetti. Kardeşinin anısını yaşatmak için isteyen ağabey Cuma Aykut, merhum kaptanın adının verildiği bir resim ve görsel sanatlar atölyesi kurmaya karar verdi. Ağabey Aykut’un girişimleri ile kardeşinin mezun olduğu Nurhak Lisesine 30 kişilik bir resim/görsel sanatlar atölyesi açıldı. Yaklaşık 80 bin TL harcanarak kurulan atölye; Nurhak Kaymakamı Fatih Gür, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Şef Cuma Aykut ve ailesi, öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin de katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Nurhak Kaymakamı Fatih Gür, okula bu atölyeyi kazandıran Cuma Aykut’a teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan da, “Genç yaşta kaybettiğimiz Nurhak'ın en başarılı gençlerinden Muhammed Aykut kardeşimiz adına ailesi tarafından lisemizde yaptırılan resim atölyesinin açılışını Nurhak Kaymakamı Sayın Fatih Gür ve Aykut ailesi ile birlikte gerçekleştirdik. Muhammed kardeşimizi saygıyla anıyorum. Cuma Aykut’a ve ailemize hem teşekkür ediyorum hem de sabırlar diliyorum. Bu davranışın başkaları tarafından da örnek alınacağını ümit ediyorum” dedi.

Merhum kaptanın ağabeyi Cuma Aykut da yaptığı açıklamada “Kardeşimin adını yaşatmak için Nurhak Lisesine 30 kişilik bir atölye yaparak öğrencilerin hizmetine sunmayı uygun buldum. Bu modern atölyede ileride inşallah vatana millete hayırlı insanlar, başarılı ressamlar çıkar” ifadelerini kullandı.

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