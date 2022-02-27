Yedikuyular’da geleneksel kızak yarışları

Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'nde geleneksel kızak yarışları yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Geleneksel Kızak Müsabakaları düzenlendi. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte farklı şehirlerden gelen 170 sporcu kıyasıya mücadele etti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı müsabakalarda, yarışmacılar kıran kırana mücadele etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, “Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi bir kez daha çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Farklı şehirlerden gelen sporcular bu güzel pistte kıyasıya mücadele etti. Organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, farklı şehirlerden gelip burada mücadele eden sporcularımıza ve burada bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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