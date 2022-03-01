Kahramanmaraş'ta badem ağaçları çiçek açtı

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Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı.

Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi Bağrıaçık Mahallesinde badem ağaçları,beyaz gelinliğe büründü.

Çiçek açan badem ağaçlarının güzel görüntüler oluşturduğunu söyleyen Kader Bağrıaçık,"Badem ağaçlarının çiçek açması baharın müjdecisi olarak bilinir. Çiçek açan badem ağaçları ise ortaya güzel görüntüler çıkardı. Bizlerde bu güzelliği görüntüledik" dedi.

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