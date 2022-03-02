Kahramanmaraş Otobüs Terminali’nde yenileme çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan terminalin, esnafın yerleşme sürecinin ardından hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmalarının tamamlandığı Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni ziyaret etti. Başkan Güngör, terminalde gerçekleştirilen çalışmalarda hem yolculara hem de iş yerlerine sağlanan standartların önemli ölçüde yükseltildiğini belirtti. Güngör, “Dönemin özelliklerine göre inşa edilen ve zaman içerisinde standartları karşılamayan Şehirlerarası Otobüs Terminalimizdeki yenileme çalışmalarımızı tamamladık. İşletme anlamında da eksikliklerimizi tamamlamış olduk. Yaptığımız çalışmalar neticesinde öncelikle yolcu taşıma araçları ile sivil araçların girişini ayırdık. Yolcu girişlerini de tek bir alana yönlendirdik. Bu çalışmamızla güvenlik zafiyetini de ortadan kaldırmış olduk. Sivil araçlar için yeni bir otopark alanı oluşturduk” dedi.

Terminal binasında da önemli yenilemelerin gerçekleştirildiğini belirten Güngör, “Hem şehir için hem de şehirlerarası yolcularımız için standartları son derece yüksek bir tesis oluşturduk. Bilet satış alanları, kafeteryası, dinlenme alanları, bebek bakım odaları ve mescidi ile çok ferah bir mekana dönüştürdük. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Esnafımızın terminal binasına yerleşiminin ardından hizmet vermeye başlıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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