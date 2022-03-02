Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

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Kahramanmaraş’ta yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğa tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Göksun ilçesine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Hacıkodal Mahallesindeki Kocabor Şelalesi, doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Şelalenin muhteşem güzellikleriyle ortaya karpostalık görüntüler çıkardığını söyleyen doğaseverler, "Hacıkodal Mahallesi Cödden ve Hancer kanyonlarının tam ortasında gizlenmiş doğa harikası bir yerdir. Mutlaka görülmesi gereken yerler arasında ve muhteşem güzellikler sunuyor" dedi.

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