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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtiraz sonrası para cezası iki katına çıktı

DHA

İtiraz sonrası para cezası iki katına çıktı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta temaslı olduğu için karantinayı ihlal ederek gittiği aile sağlığı merkezinde kendisini uyaran Dr. Lütfi Tiyekli'ye 'hakaret' ve 'tehdit' ettiği iddiasıyla Ömer Özbiner'e verilen 6 bin 800 lira ceza, itiraz sonrası görülen davada 13 bin 600 lira oldu.
Kahmaranmaraş'ta 26 Ekim 2020'de Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde giden Ömer Özbiner, rapor almak için aile hekimi Dr. Lütfi Tiyekli'ye başvurdu. Özbiner'in Covid-19 testi pozitif çıkan kişi ile temaslı olduğu, bu nedenle karantinada bulunması gerektiği belirlendi. Tiyekli, raporun telefonla da alınabileceğini, karantinayı ihlal ederek de hem kendisinin hem de aile sağlığı merkezinde bulunanların sağlığını tehdit ettiği için Özbiner'i evine dönmesi konusunda uyardı. 'GIRTLAKLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM'
Ömer Özbiner, Lütfi Tiyekli'ye hakaret edip merkezden ayrıldıktan sonra 184 nolu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) arayarak doktoru şikayet edip, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar? Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım" dedi. SABİM görevlileri, Dr. Lütfi Tiyekli ile iletişime geçerek hastanın kötü bir şey yapabileceğini, bu nedenle dikkatli olması konusunda uyarınca Tiyekli de Ömer Özbiner hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
6 BİN 800 LİRA CEZA
Ömer Özbiner, hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Basit yargılama usulü' kapsamındaki yargılamada Özbiner, yazılı savunma ile hakkında iddiaları reddetti. Doktoru şikayet etmek için SABİM'i aradığını belirten Özbiner, "Konuşmamda televizyonda izlediğim vatandaş ve doktor kavgalarını başıma gelince anladım ki; vatandaşın haklı olduğunu gördüm" dedi. Mahkeme, Özibiner'i 'hakaret' suçundan 7 bin 300, 'tehdit' suçundan da 3 bin 600 olmak üzere toplam 10 bin 900 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hem 'basit yargılama usulü' hem de cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini de nazara alarak indirime gitti ve cezayı 6 bin 800 liraya indirdi. Sanık Özbiner, cezaya itiraz etti.
MAHKEME BU KEZ İNDİRİM UYGULAMADI
Kanun gereği, basit yargılamada verilen karara herhangi bir itiraz durumunda yargılamanın duruşma açılarak yapılması gerektiğinden dava yeniden görüldü. Özbiner'in karar duruşmasına katılmadığı davada mahkeme savcısı, mütalaasında sanığın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından cezalanmasına, eylemin sağlık çalışanına karşı yapılmasından dolayı da sağlık hizmetleri temel kanunu kapsamında verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını talep etti. Mahkeme, Özbiner'i 'hakaret' suçundan 9 bin 100 lira, 'tehdit' suçundan 4 bin 500 lira olmak üzere toplam 13 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'basit yargılama usulü' kapsamında verilen 4'e 1'lik indirimi de uygulamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-03-02 13:51:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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