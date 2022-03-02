Yaralı kumruya belediye personelleri sahip çıktı

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi personellerinin yaralı olarak bulduğu yavru kumru, tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş’ta, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan Onikişubat Belediyesi Hizmet Binası’nın balkonuna yavru kumru düştü. Yaralı olduğu anlaşılan kumruya ilk müdahaleyi belediye personelleri yaptı. Yavru kumrunun kanatlarını temizleyen belediye personelleri, su ve mama verdi. Belediye personelleri, yaralı kumru için yapabilecekleri fazla bir şey kalmayınca, veterinerin yolunu tuttu.

Yaralı kuşa müdahale eden veteriner hekim, "İlk olarak yaralı kuşun dezenfekte işlemini gerçekleştirdik ve ilk müdahaleyi yaptık. Birkaç gün kuvözde müşahede altında tutacağız ve inşallah en kısa sürede tedavisi tamamlandıktan sonra belediye personellerinin de bilgisinin ardından doğaya tekrar bırakacağız" dedi.

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