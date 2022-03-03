Kahramanmaraş'ta tren yayı çalan 4 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tren yayı çalan 4 hırsızlık şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2,5 metre 15 adet S30 tipi tren rayı, 1 adet oksijen tüpü, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet gaz armatürü ele geçirildi.
Yapılan araştırmada tren raylarının TCDD’ye ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araçta bulunan şüpheliler K.A. (43), T.K. (19), F.B. (48) ve C.S. (25) gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.