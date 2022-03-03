Başkan Okay: "Gönül belediyeciliği ilkesi ile vatandaşlarımızın yanındayız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gönül belediyeciliği yaptıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın sevgisini kazanmak ve gönlüne girmek bizim en önemli ilkemizdir” dedi.

Bağlarbaşı Mahallesinde ev ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Okay, göreve geldiği günden bu yana gönül belediyeciliği ilkesiyle çalıştığını söyledi. Okay, “Kalpleri fethedip sevgiyi kazanmak, gönüller yapıp muhabbetle ve istişareyle hizmet etmek bizlerin en önemli ilkesidir. Bu ilke gereği hareket ediyor ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. İlçemizin kalkınması, gelişmesi ve vatandaşlarımızın refah içerisinde yaşaması adına gece gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz projeler de bu ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlere yaptığımız hizmetler, ilçemizin gelişmesine yönelik ortaya koyduğumuz projeler hep ilkleri barındırmaktadır. Bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da bu kıymetli vatandaşlarımız için çalışmayı sürdüreceğiz. Bizleri evlerinde misafir eden, ağırlayan ve muhabbetine ortak eden kıymetli vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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