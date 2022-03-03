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TGSD Başkanı Kaya: Savaş, daha çok İstanbul piyasamızı etkiliyor

DHA

TGSD Başkanı Kaya: Savaş, daha çok İstanbul piyasamızı etkiliyor


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRKİYE Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, RusyaUkrayna savaşının kendi sektörlerini de etkilediğini belirterek, "Daha çok Osmanbey, Laleli, İstanbul'daki piyasamızı etkiliyor. Biliyorsunuz yolcuyla beraber bavul ticaretlerimiz var. Bunlar rakam olarak ciddi rakamlar ve etkileniyor. Özellikle kumaş anlamında Zeytinburnu'nda yapılan ihracatımızı bir nebze etkiliyor" dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TGS, Gaziantep Üniversitesi ve İstanbul Moda Akademisi iş birliği ile Kahramanmaraş'ta 'Tasarımda Dijital Dönüşüm Süreçleri, Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilirlik ve Tekstil Teknolojileri' konulu seminer düzenlendi. KMTSO Mehmet Balduk Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, tekstilde Kahramanmaraş'ın önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Kahramanmaraş; Türkiye'deki ipliğin yüzde 36'sını, örgü kumaş ve dokuma kumaşın yüzde 15'ini, denim kumaşın da yüzde 34'ünü üreten bir kent tekstilde" dedi,
'AB'NİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK TEDARİKÇİSİYİZ'
TGSD Başkanı Ramazan Kaya ise hazır giyim sektörüyle ilgili katılımcılara sunum yaptı. Sektörde yaklaşık 59 bin girişimci olduğunu ve 700 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Kaya, 2021'de bavul ticaretiyle birlikte 22,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyonda toplam 3,5 milyon tona yakın bir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ramazan Kaya, şöyle devam etti:
"Türkiye'de turistlerin harcamaları 3,15 milyar dolar. İç piyasadaki rakam ise 32,7 milyar dolar olarak gerçekleşti 2021 yılında. Toplamda hazır giyim sektöründe ülkemizde 58,5 milyar dolar hacme ulaşmış oluyoruz. Bu hacmin içine kumaş ihracatını da koyduğumuz zaman tekstil ile hazır giyim toplamda 7072 milyar dolara ulaşıyor. Türk hazır giyim sektörünün birtakım avantajları ve üstünlükleri var. Buradaki üstünlüklerimiz hem katma değer katmamız hem üretimdeki yerlilik oranımızın yüzde 85 olması, istihdam da lider bir sektör olmamız, özellikle çalışanlarımızın yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor. Türkiye'nin ihracat yaptığı günden beri toplamda 300 milyar doları aşan ilk sektörlerden bir tanesi hazır giyim sektörü. Küresel ölçekteki yerimize baktığımızda da Türkiye, dünyada üretim kapasitesinde 5'inci, ihracatta 7'nci sırada. AB'nin 3'üncü büyük tedarikçisiyiz. Avrupa'da denim ihracatında 1'inci, çorap ihracatında da 2'nci sıradayız. Dünya hazır giyim sanayi entegre yapıya baktığımız zaman 2 tane ülke var; biri Çin, diğeri de Türkiye. Ülkemiz özellikle pamuk üretimi, yan sanayi ve lojistik alt yapısıyla güçlü bir eko sisteme sahip."
'2021'DE YATIRIMDA PATLAMA YAŞANDI'
Hazır giyimin uyum kapasitesi yüksek bir sektör olduğunu ve yeni dönemde uyum içerisinde sektöre yatırım devam ettiğini kaydeden Ramazan Kaya, "Özellikle sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, dijitalleşme gibi alanlarda ciddi yatırımlar var. Bu tür yatırımların özellikle 2021'de bir patlama yaptığına dikkat çekiyoruz. Yıllar itibarıyla baktığımız zaman 2015'ten 2020'ye kadar 100 ile 476 tane teşvik belgesi var. 2021 yılının aralık ayı itibarıyla 1191 tane teşvik belgesi açılmış hazır giyim ve konfeksiyonda. Bu da yaklaşık 4 milyar liralık bir yatırım tutarı" diye konuştu.
Seminer sonunda gazetecilerin Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkisiyle ilgili sorularını da yanıtlayan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "Daha çok Osmanbey, Laleli, İstanbul'daki piyasamızı etkiliyor. Biliyorsunuz yolcuyla beraber bavul ticaretlerimiz var. Bunlar rakam olarak ciddi rakamlar ve etkileniyor. Özellikle kumaş anlamında Zeytinburnu'nda yapılan ihracatımızı bir nebze etkiliyor. Swift kodunun orada yaptırımlara gitmesiyle ekonomik anlamda sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Henüz daha çatışmalar sıcak olduğu için bir şey söylemesi de açıkçası çok erken" dedi.
Program sonunda KTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, TGSD Başkanı Ramazan Kaya'ya Maraş işli sim sırma ile yapılmış Atatürk tablosu hediye etti.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-03-03 17:52:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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