Mağarada buz dikitler hayran bıraktı

"Bunu herkes böyle bilsin" diyerek isyan etti

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Kahramanmaraş'ta mağara içerisinde oluşan buz dikitler görenleri hayran bırakıyor.

Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesi'ndeki Kocabor Şelalesi'nin altında bulunan mağarada oluşan turkuaz rengini alan buz dikitler görenleri mest etti.

Mağaranın içerisinde oluşan buz dikitlerin görenleri hayran bıraktığını söyleyen doğaseverler, "Kocabor Şelalesi'nin altında bulunan mağaranın içerisinde oluşan buz dikitler turkuaz rengi ile ayrı bir güzellik katmış" dedi.

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