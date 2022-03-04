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Sahte dekontlu dolandırıcı mağdurları artıyor Kahramanmaraş polisince önceki gün yakalanan sahte dekontlu dolandırıcının bir esnafın, 9 cep telefonu ve 70 bin liraya yakın parasını aldığı ortaya çıktı

İHA

Sahte dekontlu dolandırıcı mağdurları artıyor Kahramanmaraş polisince önceki gün yakalanan sahte dekontlu dolandırıcının bir esnafın, 9 cep telefonu ve 70 bin liraya yakın parasını aldığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta sahte dekontla vatandaşları dolandıran zanlının, bir esnafın 9 cep telefonu ve 70 bin lira parasını aldığı ortaya çıktı.
Şüpheli Hacı K.'nin (35) kendisini de dolandırdığını söyleyen esnaf Mikail Tatar, "Maddi zararımız 100 bin TL’ye yakın. Bu arkadaş, fake bayan hesabı ile bizlere ulaşıyor. Kendisinin hastanenin covid servisinde çalıştığını ve hemşire olduğunu söylüyor. Kendisine iki telefon lazım olduğunu söylüyor. Bunu bizim diğer arkadaşımız ile Facebook üzerinden iletişime geçiyor. Bu şekilde iki telefonu alırken ‘ben şu anda müsait değilim, bana gönderebilir misiniz veya bir arkadaşımızı göndersem verebilir misiniz diyor. Arkadaşımız da buna inanıyor. Bu arada sahte dekontu bizim arkadaşımıza gönderiyor. Dekontu gören arkadaşımız cihazları söylediği şahsa teslim ediyor. Cihazları teslim alan Hacı K., irtibatı yine kopartmıyor. Hafta sonu olduğu için para hesaba geçmiyor tabi. Biz de dekonta güvenerek veriyoruz cihazı. Tekrardan iki cihaz daha lazım olduğunu söylüyor. Bu kez Whatsapp üzerinden irtibat kuruyor. İki cihaz daha almış oluyor, sahte dekont ile. Sahte dekontu görüyoruz, yine güvenerek bayan olarak veriyoruz” dedi.
Sahte dekont ile kendisinin de kandırıldığını belirten Tatar şöyle konuştu:
“Bu sefer iş yeri sahibi olarak benle irtibat kuruyor. Yanıma geliyor; ‘Bana cihaz lazım’ diyor. Cihazlara bakıyor. 2 cihaz da benden alıyor. Tekrar dekont gönderiyor. Dekonta bakıyorum sıkıntı yok. Gerçek gibi yapmış. Benle irtibatı kopartmıyor, Cumartesi geliyor, iki cihaz alıyor toplam 6 cihaz oluyor. Pazar günü tekrar iletişimi kopartmıyor, sabah saat 04.00 civarı beni yatağımdan kaldırıyor ve iş yerimi açtırıyor ve son cihazları alıyor. Pazar günü öğleden sonra tekrar geliyor. Müşterim ile ilgilenirken göz teması kuruyor benimle. Kendi tezgahın yanına geçip iki sağlam cihazı alıyor. Bunu avukatıma vereceğim diyor. Ben müşteri ile ilgilenirken kendisi kasadan bir miktar da parayı alıyor. Yarım saat sonra irtibata geçtiğimde beni engelliyor ve kendisi kayıp oluyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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