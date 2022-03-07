Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: "İş yerim üçüncü çocuğum" Kahramanmaraş’ta ev yemekleri yapan Deniz Gözükara, “Sadece yemek yapmıyoruz. Biz insanların hayatlarına dokunuyoruz. Yemek verdiğimiz yerlerin ablası kardeşi oluyoruz"

Kahramanmaraş’ta çocukluk hayalini kurduğu iş yerini açan 35 yaşındaki Deniz Gözükara, “Sadece yemek yapmıyoruz. Yemek verdiğimiz yerlerin ablası kardeşi oluyoruz” dedi.

Her sabah ilk günkü aşkla yemeklerini yaparak, satışa sunduğunu söyleyen Gözükara, “Biz insanların hayatlarına dokunuyoruz. Bu iş yerini açmak benim çocukluk hayalimdi. Zorlu bir süreçten geçtim ama asla pes etmedim. Mutfakta olmayı yemek yapmayı çok seviyorum. İnsanlara kendi yemediğim yemeği sunmuyorum. Ben yemeklerimde zeytinyağı ve tereyağı kullanıyorum. ‘Bana zarar etmiyor musun’ diye soruyorlar. Evet yeri geldiği zaman ediyorum, ama insanların sağlığı ile de oynamak vicdanıma sığmıyor. Bu iş yerini açana kadar zorluklar çektim ama pes etmedim. İşletmem benim üçüncü Çocuğum farklı bir şey katmak istedim. Kendi yemediğim hiçbir şeyi insanlara sunmuyorum. Sadece işyemek üzerine alışveriş yapmıyorum. Bir çok işi yeri ile ablakardeş, yeri geldiği zaman aile oluyoruz. Bu samimiyet ve sıcaklı benim daha iyi hissetmemi sağlıyor" dedi.

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