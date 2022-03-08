Kahramanmaraş'ta zabıtadan yağ denetimi

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Kahramanmaraş’ta zabıta ekipleri marketlerde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından şehir genelinde faaliyet gösteren marketlerin özellikle yağ stoklarıyla ilgili denetim gerçekleştirildi. Ayrıca ekipler tarafından, ürünlerde etiket bulunup bulunmadığı, özellikle yağların etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihi gibi pek çok husus titizlikle incelendi.

Zabıta Dairesi Başkanlığının denetimleri artırarak devam edeceği belirtildi.

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