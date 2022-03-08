Olayların çıktığı amatör küme maçı yarıda kaldı Afşin Belediyespor ile Helete Demirspor arasındaki müsabaka, çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı

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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 1. Amatör Lig A Grubu'nda Afşin Belediyespor ile Helete Demirspor arasına oynanan mücadele çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Kahramanmaraş Uğur Nihat Bozdağ 1. Amatör Lig A Grubu 14. haftasında 34 puanda bulunan lig ikincisi Afşin Belediyespor, 39 puanla lider Helete Demirspor'u ağırladı. Afşin Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Helete’nin 10 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarının sonlarında ise Helete Demirspor, Afşin Belediyespor karşısında 20 üstünlüğü yakaladı.

Helete Demirspor'un gollerini Ahmet Ak attı. Konuk ekipte de Enes Besnili ve Ahmet Ak kırmızı kart gördü.

Müsabakanın son 2 dakikası oynanırken, çıkan kırmızı kart sonrasında saha bir anda karıştı. Taraftarların da sahaya inmesiyle maç yarıda kaldı.

Daha sonra mücadelenin ertelendiği açıklandı.

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