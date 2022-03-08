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Köylü kadınların karanfille gelen mutluluğu

İHA

Köylü kadınların karanfille gelen mutluluğu

Kahramanmaraş'ta köyde yaşayan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kendilerine hediye edilen karanfillerle mutlu oldu.
Dulkadiroğlu ilçesi Kazanpınar, Küçüknacar, Beşenli mahallelerinde yaşayan kadınların tek tek kapılarını çalan gönüllü gençler, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Hediye edilen karanfille kadınların çok mutlu olduklarını söyleyen gönüllülerden Ayşe Cetintaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla köylerde yaşayan kadınları mutlu etmek için hazırlıklar yaptık. Kapı kapı dolaşarak karanfilleri hediye ettik. Çok mutlu oldular. Hatta hayatında ilk defa karanfil aldıklarını söyleyen ablalarımız vardı. Bizler de onların mutluluğu ile mutlu olduk" dedi.

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