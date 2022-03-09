Elbistan'da 19 bin ton ayçiçeği üretiliyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede ayçiçeği tarımı yaptıkları 71 bin dekar alanda 19 bin ton üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, bugünlerde ayçiçek yağı ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, "Elbistan olarak biz 71 bin dekarda 19 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 4 milyon dolarlık kuruyemişlik ayçiçeği hububat ihracatımız, yüzde 45 artış ile 6 milyon dolara yükselmiştir. Bu da şunu göstermektedir ki, biz bu anlamda ayçiçeği yağı ile ilgili sorun yaşamayacağız. Bu anlamda ciddi tarım topraklarına sahibiz. Artarak yapılan bir tarımsal üretim söz konusu” dedi.

Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, fiyat artışı yaşanan ayçiçeği yağıyla ilgili olarak başta zincir ve yerel marketler olmak üzere temel gıda satışı yapan işletmelerde yağ raflarını ve stokları kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

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