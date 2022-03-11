Almanya'da mühendis oldu, Mekke'de oteller yaptı, Kahramanmaraş'ta tatlıcı oldu Almanya’da 20 yıl inşaat mühendisi olarak çalışan Kahramanmaraşlı Yunus Terli, camide karşılaştığı birinin teklifi ile Suudi Arabistan'a giderek oteller inşa etti Korona sürecinde memleketi Kahramanmaraş'a gelen Yunus Terli, şimdilerde tatlıcılık yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya'da mühendis oldu, Mekke'de oteller yaptı, Kahramanmaraş'ta tatlıcı oldu Almanya’da 20 yıl inşaat mühendisi olarak çalışan Kahramanmaraşlı Yunus Terli, camide karşılaştığı birinin teklifi ile Suudi Arabistan'a giderek oteller inşa etti Korona sürecinde memleketi Kahramanmaraş'a gelen Yunus Terli, şimdilerde tatlıcılık yapıyor

İHA

Almanya'da inşaat mühendisi olan 57 yaşındaki Kahramanmaraşlı Yunus Terli, 2011 yılında cami cemaatinden birinin teklifi ile taşındığı Suudi Arabistan'da oteller yaptı. Terli, korona sürecinde döndüğü memleketi Kahramanmaraş'ta tatlıcılık yaparak geçimini sağlıyor.

Almanya'da mühendis oldu, Mekke'de oteller yaptı, Kahramanmaraş'ta tatlıcı oldu Almanya’da 20 yıl inşaat mühendisi olarak çalışan Kahramanmaraşlı Yunus Terli, camide karşılaştığı birinin teklifi ile Suudi Arabistan'a giderek oteller inşa etti Korona sürecinde memleketi Kahramanmaraş'a gelen Yunus Terli, şimdilerde tatlıcılık yapıyor

Almanya’da inşaat mühendisi olan 57 yaşındaki Kahramanmaraşlı Yunus Terli, 2011 yılında cami cemaatinden birinin teklifi ile taşındığı Suudi Arabistan'da oteller yaptı. Terli, korona sürecinde döndüğü memleketi Kahramanmaraş'ta tatlıcılık yaparak geçimini sağlıyor.
14 yaşında ailesi birlikte Almanya’ya giden Terli, orada okuyarak inşaat mühendisi oldu ve bu ülkede 20 yıl mühendis olarak çalıştı. Cuma namazı için sürekli gittiği camide, cami hocası ile birlikte, “Allah'ım; yiyeceğimi, içeceğimi, aşımı ekmeğimi, sevdiğin kulların arasına tayin eyle” diye dua eden Terli, bu duasından yarım saat sonra gelen birisinin, "Umreye gider misin?" sözü üzerine teklifi yaptığı duanın bir yansıması olarak düşünerek Suudi Arabistan’a taşınmaya karar verdi.
Hikayesini İHA muhabirine anlatan Terli, “1979 yılında Almanya’ya gittim. Orada okulları bitirdim. Mühendis oldum. Bir Cuma günü Cuma namazına gittim. Hocamın adı da Yunus’tu benim adım da Yunus. Hocama dedim ki 'Ben dua edeceğim sen de amin der misin' dedim. Hocam da; ‘Ben her duaya amin demem’ dedi. Ben de bunun üzerine hocama; ‘Hocam Müslümanın dilinde, damarında, kanında zulüm olmaz’ ondan sonra hocam benle birlikte; ‘Allah'ım; yiyeceğimi, içeceğimi, aşımı ekmeğimi, sevdiğin kulların arasına tayin eyle’ duasını ettik. Hocam da ben de duaya amin dedik. Aradan yarım saat geçmeden, adamın birisi ofisin camını kırarcasına içeri girdi. Girdiği zaman sorduğu ilk soru; ‘Mekke ye gider misin’ dedi, 'sen gel, benim ettiğim duanın aminisin' dedim. 'Mekke’de 8 bin 400 kişilik bir otel yapılacak, buraya Almanya’dan kaliteli eleman arıyor' dedi. Aradığı özellikler de bizde vardı. Kendi imkanlarımız ile daha önce orada hac yapmıştık. Yine gider umremizi yaparız dedim ama hala ordayız” dedi.

“Kabe'de oteller yaptım”
Suudi Arabistan’da birçok otel yaptığını belirten Terli şunları kaydetti: “20 sene orada kendi iş yerimiz vardı. Kabe'ye gittik ve oradaki otelleri yaptık. Oradaki hacılar ve hocalar dediler ki; ‘Mekke’de Türk tatlısı yok, bunu yaparsanız güzel olur’ dediler. Ben de gittim 18 bin dolara makineler aldım. Saate 660 tane kıvrım tatlı, saatte 5 kilo döken İzmir lokması makinesi yaptım. Oraya gelen Allah'ın misafirlerine ikram ettim. Korona dolayısıyla şehrime tekrar geldim. Burada da bu işi yapıyorum. Hem vatandaş el değmeden tatlı yesin hem de hijyenik olsun istedim. Türkiye’de HES kodumuz kalktı ve koronanın bittiğini ilan ettiler. Biz rabbimizden umut ediyoruz ki, tekrar Allah'ın evi peygamber diyarının yeniden hacılarımıza açılmasını, en kısa zamanda devlet büyüklerimizden rica ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı
YEREL HABERLER İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı
Kahramanmaraş modeli gündemde
YEREL HABERLER Kahramanmaraş modeli gündemde
Muharrem İnce'den 6 partinin mutabakat metnine tepki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Cumhurbaşkanı partisiz olacak ama bir daha siyaset yapmayacak yazıyor, ne demek bu, sen kimsin de bunu engelliyorsun" "Bu parti tabanlarının bir mutabakat metni değil, genel başkanlarının bir mutabakat metni" "Ben orada olsam zaten sorun çıkartırdım. Atatürk niye demiyorsun kardeşim derdim. Hesabı sorardım”
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den 6 partinin mutabakat metnine ...
Afşin Belediyesinden müze eğitimi projesi
YEREL HABERLER Afşin Belediyesinden müze eğitimi projesi
Kahramanmaraş’ta çevreyi kirleten firmaya ceza Doğaya fabrika atığı kömür külü bırakan firmaya 367 bin 740 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta çevreyi kirleten firmaya ceza Doğaya ...
Göksun'da açan çiçekler karla kaplandı
YEREL HABERLER Göksun'da açan çiçekler karla kaplandı
Maske kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya dönüştü Elbistan Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden İlay Gökçecik, kırmızı maskelerden kına gecelerinin vazgeçilmez aksesuarı olan bindallı dikti
YEREL HABERLER Maske kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallıya ...
Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi kuruldu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1 milyon metreküp dolgu ile 1 milyon metrekarelik alanda oluşturulan vadiye yaklaşık 75 bin fide dikildi Başkan Gürbüz: "Dünyanın en iddialı ve en büyük lavanta bahçelerinden bir tanesini Elbistan’da yapacağız"
YEREL HABERLER Elbistan'a Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi ...
Başkan Okay: "Dulkadiroğlu'na değer katıyor, geleceğini inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Okay: "Dulkadiroğlu'na değer katıyor, ...
Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon
YEREL HABERLER Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve ...
Elbistan'da 19 bin ton ayçiçeği üretiliyor
YEREL HABERLER Elbistan'da 19 bin ton ayçiçeği üretiliyor
Bu dükkanda akıllı telefona yer yok Hobi olarak başladığı nostaljik telefon tamirinde taleplere yetişemiyor Akıllı telefonlara alışamadı, 'akılsız'larla işini kurdu Telefon tamircisi Emre Kuş: "Süper zeka telefonlar da olsa ben ‘akılsızlarla’ mutluyum”
YEREL HABERLER Bu dükkanda akıllı telefona yer yok Hobi olarak ...
Baba yadigarı Anadol marka otomobili satışa çıkardı Kahramanmaraş’ta yaşayan Emrullah Tatlıbel, babasının emektar “Anadol” marka otomobilini restore ettirerek satışa çıkardı
YEREL HABERLER Baba yadigarı Anadol marka otomobili satışa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.