Araçlardan akü çalan hırsız tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta, park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki hırsızlık olayları sonrası Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, akülerin çalındığı bölgelerde araştırma başlattı. Polis ekipleri, otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin özellikle gece saatlerinde, ara sokaklardaki araçları tercih ettiği, araçların ön kaput kısmını açıp aküleri çalarak izini kaybettirdiğini belirledi.

Şüphelinin izini süren ekipler, 4 aracın aküsünü çaldığı iddiasıyla A.Ö.K'yi (26) gözaltına aldı.

Şüpheli şahsın araçlardan çaldığı aküleri hurdacıya sattığını itiraf etti. Hurdacıda bulunan aküler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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