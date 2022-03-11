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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan’da "Mehmet Akif Aramızda" projesi hayata geçirildi

İHA

Elbistan’da "Mehmet Akif Aramızda" projesi hayata geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nca, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101.yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kapsamında özel bir çalışmaya imza atıldı.
‘Gönüllerde Akif dillerde hürriyet’ temalı ‘Mehmet Akif Aramızda’ projesi kapsamında milli şair Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran bir öğrenci, o döneme ait kıyafet ve askeri üniformaları giyen arkadaşları ile birlikte Kaymakam Özkan Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı olmak üzere kamu kurumlarını ve vatandaşları ziyaret ederek sürpriz yaptı.
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden 101 yıl geçti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kapsamında etkinlikler düzenlenecek.
Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu, etkinliklere farklı ve özel bir boyut kazandırdı. Okul müdürü Musa Demir, idareciler ve öğretmenlerin girişimleri ile öğrencilerden bir heyet oluşturuldu. Heyette bir öğrenci milli şair Mehmet Akif Ersoy’u canlandırırken diğer öğrenciler de, o dönemin kıyafet ve askeri üniformalarını giyerek heyete dahil oldu.
Temsili Mehmet Akif, elindeki eseri Safahat’la birlikte ilk olarak Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, milli şair Akif’in kaleme aldığı şiirler ve İstiklal Marşı okundu. Bir öğrenci de o dönemi anlatan türküyü seslendirdi.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tıplı şanlı bayrağımız gibi Türk milletinin bağımsızlığını simgeleyen İstiklal Marşı’nın kabulünün 101.yıl dönümü kapsamındaki çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Mehmet Akif’i canlandıran öğrenci başta olmak üzere heyetteki tüm öğrencilerin, içten ve samimi duygularla rollerini yaptığını vurgulayan Kaymakam Demir, “Bu güne kadarki en anlamlı ziyaretlerden birini yaşadım” dedi.
Çocukların ve gençlerin milli ve manevi duyguları benimseyerek yetiştirilmesinin önemine değinen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “İstiklal Marşımız, bir nevi milli mutabakat metnidir. Her Türk evladı için İstiklal Marşı'nın zihin hayatındaki rolü yadsınamaz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın İstiklal Marşı başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi daha çok özümsemeleri ve anlamını derinlemesine öğrenmeleri gerekiyor. Bu ziyarette de gördüm ki; çocuklarımız bunu hem yaşayarak hem de bizlere yaşatarak en güzel şekilde sergilediler. Çok anlamlı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Okul müdürümüzü, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve günün kahramanı olan öğrencilerimizi kutluyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.
TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu Müdürü Musa Demir de, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101.yıl dönümü çerçevesinde ‘Gönüllerde Akif dillerde hürriyet temalı ‘Mehmet Akif aramızda’ adlı projeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.
Güzel düşüncelerinden dolayı Kaymakam Özkan Demir’e teşekkür eden Demir, şunları söyledi:
“Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u tüm halkımıza yaşayarak anlatmak istedik. Her çocuğumuza bir rol verdik ve hep birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik. Çok güzel ve duygusal anlar yaşandı bu ziyaretlerimizde. Birçok hemşerimiz, karşılarında gördüğü bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirmek istedi. Çocuklarımız da biz de gördüğümüz ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Bizleri gönülden karşılayan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy’u da rahmetle anıyoruz. Allah, bu ülkeye bir daha istiklal marşı yazdırmasın.”

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