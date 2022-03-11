Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan asma köprü çöktü

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan çifte minareli asma köprü, kar yağışından dolayı çöktü.

Andırın ilçesinde 100 metre derinlikteki bir vadinin üzerinde kurulan 350 metre uzunluğunda ve 2 buçuk metre genişliğinde olan asma köprü çöktü. Yaptırıldığı 2018 yılında belediye başkanına İngiltere’den ödül getiren asma köprü, yaşanan çöküntü sonrası her iki tarafından da ziyaretçilere kapatıldı.

Andırın Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemiz Minareli Asma Köprümüzde gece saatlerinde etkili olan aşırı kar yağışı ve fırtına nedeniyle kısmi hasar oluşmuştur. Teknik ekiplerimiz meydana gelen hasarı tamir etmek için çalışmalarına başlamışlardır. Asma köprümüz bakım çalışması tamamlanıncaya kadar geçici bir süre ziyaretlere kapalıdır” denildi.

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