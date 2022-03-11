Kahramanmaraş'ta zirai don uyarısı

Kahramanmaraş'ta soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don uyarısı yapıldı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 12.03.2022 Cumartesi ilk saatlerden, 16.03.2022 Çarşamba sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Doğu Akdeniz Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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