Firari uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerinin yakaladığı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları esnasında M.Ö. adlı şahsı 0.52 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile suçüstü yakaladı. Narkotik ekipleri, şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 0.35 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme ile ilgili olduğu anlaşılan E.S. adlı şüpheli ise ikamette bulunamadı. Narkotik ekipleri, firari olan şüpheliyi 24 saat geçmeden yakalayarak işlemleri için emniyete götürdü. Şüphelilerden M.Ö.’ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen E.S. ise, Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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