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Yıkımına başlanan 'Dünyanın en saçma binası'nın pastadan maketini yaptılar

DHA

Yıkımına başlanan 'Dünyanın en saçma binası'nın pastadan maketini yaptılar


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir pastane, yıkımına başlanan ve Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan armada ilk sırada çıkan 18 katlı İl Özel İdare binasının bire bir pastasını yaptı. Yıkımı devam eden binanın önünde sergilenen pastaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
1994 yılında şehrin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'nda yapılan ve hem rengi hem de mimari yapısı nedeniyle sadece Türkiye'de değil adı dünyada da duyulan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası çok yakında tarih olacak. Yapıldığı günden bu yana şehrin simgesi haline gelen ve dünyaca ünlü internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan binanın pastadan maketi yapıldı. Bir pastane tarafından yapılan pasta, yıkımı devam eden binanın önünde sergilendi.
2 HAFTADA YAPILDI
Pastane çalışanlarından Hasan Kaya, binada çok detay olmasından dolayı yapımının kolay olmadığını söyledi. Maketin 3 pasta ustası tarafından yapıldığını belirten ve satmayı düşünmediklerini söyleyen Kaya, "Kahramanmaraş'ın sembolü olan bu sarı binayı yıkmak bizi üzdü aslında. Biz de ona istinaden binanın maketini yapmaya karar verdik. Hem de bina ile hatıra fotoğrafı çektirmeyenler vardı ve onlar için de bu binayı yapmayı düşündük. Yapımı 2 hafta sürdü çünkü bayağı bir uğraş ve ince detay isteyen bir işti. 6 kilo kadar şeker hamuru kullandık. Tamamen yenilebilir şekilde yaptık. Pasta ağır olduğundan dolayı tutması için kırmızı direkleri tahtadan yaptık. Bunu yapmak için 3 ustamız yoğun bir şekilde çalıştı. Maketimiz yaklaşık 10 kilo ağırlığında ve 1,4 metre yüksekliğinde" diye konuştu.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Kahramanmaraşlılar ise şehrin meşhur 'sarı binası'nın maketine büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar İl Özel İdare binasının maketi olan pastayla hatır fotoğrafı çektirdi. Pastayla hatıra fotoğrafı çektirenlerden Yüksel Telli, binanın yıkılmasına üzüldüğünü söyledi. Maketin de çok güzel olduğunu ifade eden Telli, "Aslında binanın pasta maketini görünce özlemle baktım çünkü ben şehir dışında okudum. Yıkılacağını duyunca da çok üzülmüştüm ve şu an görür görmez de hemen fotoğrafını çektim keşke yıkılmasaydı. Maketi de güzel yapmışlar, aynısı gibi ve gayet hoş görünüyor" dedi.
Öte yandan yıkımına ocak ayında başlanan ve ihale şartnamesine göre 6 ayda yıkılacak olan binanın şu ana kadar dış kaplamaları büyük ölçüde söküldü. İskeletinin ortaya çıkarılmasının ardından en  tepeye büyük vinçler yardımıyla çıkarılacak iş makineleri, binayı tıraşlama tekniği ile yukarıdan aşağıya doğru katları tek tek yıkarak aşağı inecek.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş DHA
2022-03-13 10:39:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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