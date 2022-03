Başkan Okay: “Mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallelerimizin sorunlarını bir bir giderdik. Şu anda mahallelerimizi sosyal tesislerle donatarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Okay, mahalle ziyaretleri kapsamında Bahçelievler, Egemenlik ve Yenişehir mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Okay, mahallelere yaptığı hizmetleri anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana mahallelerin sorunlarını giderme adına yoğun mesai harcadıklarını anlatan Okay, “Kıymetli muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin birçok sorununu giderdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri yaptık. Şu anda mahallelerimizin sosyal tesis ihtiyacı kapsamında birçok çalışmayı sürdürmekteyiz. Hem kırsal mahallelerimizde hem de merkez mahallelerimizde çok önemli çalışmalar sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarda muhtarlarımız da önemli görevler üstlenmekteler. Onlarla omuz omuza ilçemizin imarı ve inşası için çalışıyoruz” dedi.

