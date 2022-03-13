Tevfik Göksu'nun kayınvalidesi, son yolculuğuna uğurlandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İSTANBUL Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Cennet Yıldız (80), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Cennet Yıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından Kahramanmaraş Ulu Camii'ne getirildi. Cenazeye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Tevfik Göksu da Yıldız ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Yıldız'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-03-13 14:12:36



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