Kahramanmaraş’a yeni kayak merkezi geliyor 26 milyon lira yatırımla yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi, hafta sonları kar tutkunlarının gözdesi haline geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 26 milyon lira harcanarak yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ek yeni bir kayak merkezinin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 milyon liralık yatırımla yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi, zeminin kayak sporuna elverişliliği, hava kalitesi ve modern birimleriyle alternatiflerinin önüne geçti. Bölgede en kısa sürede ulaşılabilir kayak merkezi olan Yedikuyular, çevre iller baz alındığında 10 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor. Bir ay içinde yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği tesis, yalnızca bu hafta sonu günlük 10 bin kişiyi ağırlayarak ortalama ziyaretçi sayısını 5 kat artırdı. Bölgede sezon sonu ziyaretçi sayısının 500 bini geçmesi bekleniyor.

Kış turizminin yeni gözdesi haline gelen tesis, kayak pistleri, telesiyej, bungalov evleri, bedesten çarşısı ve modern restoranıyla misafirlerine sporu ve tatil konforunu bir arada sunuyor. Beyaz örtü altında kartpostallık görüntülerin oluştuğu tesiste sucuk ekmek ise kış tutkunlarının favorisi haline geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalara tam not veren misafirler, doğal güzellikleri fotoğraflamayı da ihmal etmiyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi’nin bölgenin yükselen değeri olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezimizde sık sık komşu şehirlerimizden gelen misafirlerimizle de karşılaşıyoruz. Bu bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu yıl hedefimiz 500 bin ziyaretçi demiştik. Hamdolsun bu hedefimize de yaklaştık. Yedikuyular Kayak Merkezimizin alt ve üstyapısını yenilemeye devam ediyoruz. İnşallah hayata geçireceğimiz projeler sayesinde Yedikuyular Kayak Merkezimizin turizm potansiyelini artırarak sadece bölgenin değil, Türkiye’nin önde gelen kış turizm mekânlarından birisi haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayak pistleri ve tesislerin Milcan bölgesine doğru çıkaracaklarını ifade eden Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi en ulaşılabilir kayak merkezi ve buranın da her yıl alt yapısını güçlendiriyoruz. Yedikuyular'da 2 bin civarında rakımımız var ama Milcan bölgesinde 3 bin rakıma doğru giden bir bölge. Pistler ve tesislerimizi bu alana doğru genişletmiş olacağız. Bu bölgeye çok geniş bir master planı hazırladık. Önümüzdeki yıllarda bu bölgeyi de geliştirmiş olacağız” dedi.

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