Kahramanmaraş'ta buzlanmaya karşı gece mesaisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde etkili olan kış şartlarıyla mücadele kapsamında hava sıcaklıklarının eksi değerlere düştüğü gece saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı şehrin çeşitli yerlerinde tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, gece boyunca şehrin muhtelif yerlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi neticesinde meydana gelebilecek buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışma gerçekleştirilen adresler arasında Karamanlı, Mit, Doğukent, Ağcalı ve Sümbüllü Kavşağı, Tavşantepe Akdo, Ramada, Abdülhamid Han Mahallesi gibi pek çok nokta yer aldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde etkili olan kış şartlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve personelimizle gece gündüz demeden sahadayız. Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi sonucu meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına mahal vermemek için şehrin muhtelif yerlerinde tuzlama ve solüsyon uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek aksamaların önüne geçerek ulaşımda güvenliği sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.