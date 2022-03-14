Kahramanmaraş’ta otodan akü hırsızlığına 1 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta park halindeki araçlardan akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece geç saatlerde park halindeki araçlardan meydana gelen otodan hırsızlık olayları sonrası çalışma başlattı.

Araçların ön kaput kısmını açıp aküleri çalarak izini kaybettiren hırsızların yakalanması için detaylı inceleme yapan ekipler, toplam 8 araca ait aküleri çaldığı iddiasıyla Mehmet E. (41), Hakan E. (17), Erkan A. (24) ve Soner R.'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin hurdacıya sattığı aküler sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 kişiden Mehmet E. tutuklandı. Diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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