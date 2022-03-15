Kahramanmaraş'ta 44 parça tarihi eser ele geçirildi

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Göksun'a araçla tarihi eser getirileceği ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Plakası belirlenen araç, Kayseri-Kahramanmaraş yolunun Tahirbey Mahallesi mevkisinde durduruldu. Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 haç sembolü, 1 şamdan ve 20 tarihi obje olmak üzere toplam 44 parça tarihi eser ele geçirildi. Araçtaki K.K. (37) ve G.K. (37) gözaltına alırken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-03-15 09:56:47
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