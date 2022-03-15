Kahramanmaraş'ta ayı izine rastlandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde vatandaşlar bir ayının ayak izine rastlandı.
Göksun ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yürüyüş sırasında vatandaşlar, bir ayının ayak izine rastladı. Soğuk havanın etkisiyle yoğun kar yağışının ardından ayının aç kaldığı için mahalleye indiğini söyleyen vatandaşlar, bölgede bugüne kadar hiç ayı görmediklerini söyledi. Vatandaşlar, "Yürüyüş sırasında karın üzerinde büyük bir ayak izine rastladık. Dikkatlice baktığımızda bir ayının ayak izi olduğunu anladık. Muhtemelen aç kaldığı için mahalleye indi" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.