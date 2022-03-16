Köy okulunda çocuk haklarına dikkat çekmek için uluslararası proje hazırlandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çocuk haklarına dikkat çekmek için köy okulunda uluslararası proje hazırlandı.

İlçeye bağlı Yeşilyöre Ortaokulu müzik öğretmeni Feyzullah Yılmaz'ın öğrencileriyle birlikte yaptığı e Twinning projesi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Yunanistan’ın ortak katılımıyla her çocuğun hakları olduğu ortaya konulmaya çalışıldı.

Müzik Öğretmeni Feyzullah Yılmaz "Çocuk Olmaya Hakkım Var" projesiyle ilgili bir şiir yazarak besteledi. Üç ülkenin dilinde bestelenerek seslendirilen Çocuk Olmaya Hakkım Var şiiri şöyle:

Yirmi Kasımdır günümüz

Kalmasın bizim hüznümüz

El ele olsun gücümüz

Çocuk olmaya hakkım var

Birleşmiş Milletler ile

Haklarımız olsa bile

Olmasın çocuğa hile

Çocuk olmaya hakkım var.

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