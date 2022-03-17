Kahramanmaraş’ın simgelerini magnetlere taşıyor

Kahramanmaraş’ta magnet ustası ürettiği ürünlerle şehrin tanıtımına katkı sağlıyor.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesinde 10 yıldır kendi atölyesinde hazırladığı şehrin kültürel coğrafi işaretli ve etnolojik simgelerini magnetlere taşıdığını söyleyen Fikret Yılıdır (50), yerli ve yabancı turistlerin ürünlere ilgisinin fazla olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ta hediyelik eşya üretim üzerine ve tasarım üzerine faaliyet gösterdiğini belirten Yılıdır, “Atölyemizde tablolar ve gavur baskı seri üretim üzerinde çalışıyoruz. Magnetler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Dondurma ve kırmızıbiber temalı çalışmalar ön planda. Ulucami ve mayamcı ve Maraş kültür görselleri magnetlerin çalışmalarını ise şehrimize gelen turistlerin ilgisini fazlasıyla çekmekte. Magnetlerle birlikte şehrimiz hakkında bir ön bilgiye sahip oluyorlar. Herkesin alım gücüne hitap eden magnetleri 10 TL'den satışa sunuyoruz. Hepsi el emeği göz nuru. Evde kadınlara da iş imkânı sağlamak için tasarımları o şekilde geliştirdik” dedi.

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