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Öğrencilere online eğitim kartı Başkan Hanefi Mahçiçek, "Onikişubat Akademi" adı altındaki Online Eğitim Sistemi ile öğrencilerin güçlü bir gelecek oluşturmasına imkan sağlayacak çalışma başlattıklarını söyledi

İHA

Öğrencilere online eğitim kartı Başkan Hanefi Mahçiçek, "Onikişubat Akademi" adı altındaki Online Eğitim Sistemi ile öğrencilerin güçlü bir gelecek oluşturmasına imkan sağlayacak çalışma başlattıklarını söyledi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘Onikişubat Akademi’ adı altında hazırladığı Online Eğitim Sistemi ile öğrencilerin güçlü bir gelecek oluşturmasına imkan sağlayacak çalışma başlattıklarını söyledi.
‘Onikişubat Akademi’ adı altında hazırlanan Online Eğitim Kartı ile Onikişubat ilçesindeki 14 bin 600 öğrenciye çevrimiçi öğrenme imkanı sunuluyor.
8’inci sınıftan, 12’nci sınıf ve mezun öğrencilere yönelik hazırlanan Online Eğitim Kartı, öğrencileri ve velilerini ciddi bir maliyetten kurtaracak. Öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacını da giderecek sistem, deneme sınavları ve interaktif öğrenme eğitimleriyle geleceğe hazırlanmada öğrencilerin en büyük destekçisi olacak.
Başkan Hanefi Mahçiçek, öğrencilere yönelik birçok projeyi de hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar eğitim çalışmalarımız kapsamında sizlerde biliyorsunuz, bir taraftan okul yapıyoruz, bir taraftan üniversite hazırlık kursları düzenliyoruz. Özellikle dar gelirli alilerimizin çocukları için kırsal mahallelerimizde dahi Bilgi ve Kültür Evleri yapıyoruz. Şehrin içinde kütüphanesi olan kültür merkezlerimiz de var. Dolayısıyla Onikişubat Belediyemizin yatırımlarına baktığımız zaman eğitim yatırımlarına çok ciddi kaynaklar aktardığımızı sizlerde görüp biliyorsunuz” dedi.
Öğrenciler arasında fırsat eşitliği oluşturmak adına önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, “Aslında bizimde en önemli hedefimiz bu ülkenin çocuklarını okutmak. Aynı zamanda da fırsat eşitliği oluşturmak. Dolayısıyla imkanı olmayanın istifade edemediği bir sistemden yana değiliz. Onun için fırsat eşitliğini yaratma noktasında çok güzel bir çalışmamız var. Gerçekten de eğitim alanında Türkiye’de ilk olabilecek bir sistemi satın aldık. İnanıyorum ki bütün öğrencilerimiz için faydalı olacak. Tabi öncelikle öğrencilerimizin iradesi olacak, bu noktada a onlara destek olacağız. Dolayısıyla öğrencilerimiz için her türlü imkanı sunarız ama kendilerinin de gayreti olması, ‘ben bu işi yaparım’ demesi lazım. Bir anlamda ortaya irade koyması lazım. İnşallah bu tür desteklerimizle öğrencilerimizin daha güçlü irade ortaya çıkarmasına destek olacağız. Gençlerimizin bizden daha iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda da Onikişubat Belediyesi olarak eğitim alanındaki imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız İnşallah. Aldığımız bu hizmeti çok önemsiyoruz, İnşallah eğitim camiamıza ve öğrencilerimize faydalı olur diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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