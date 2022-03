Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmek Spina bifida hastası Sebiha Selen, engelli olmanın okumaya engel olmadığını söyledi Annesi Emine İmalı: "Kızım evde değil, okulda eğitim görmek istedi. Hasta olduğu zamanlar 'Okula gitme' dediğimizde bile ağladı"

Kahramanmaraş’ta omurilik açıklığı ile dünyaya gelen 10 yaşındaki Sebiha Selen İmalı, ailesinin desteği ile tüm engelleri aşarak hayata tutundu.

Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Emine İmalı ve Fatih İmalı çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 10 yaşındaki Spina bifida hastası Sebiha Selen İmalı, ailesinin desteğiyle önündeki bütün engelleri aşmayı başardı. Sebiha'nın hayali ise doktor olup kendisi gibi hasta olanları iyileştirmek.



"Doktor olup hasta olanları iyileştirmek istiyorum"

Engelli olmanın okumaya mani olmadığını söyleyen Sebiha Selen İmalı, "Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Engelli olmak okumaya engel değildir. Tek hayalim doktor olup, vatanıma, milletime faydalı bir birey olmak. Doktor olup hasta olanları iyileştirmek istiyorum. Her daim yanımda olan aileme çok teşekkür ederim" dedi.



"Benim kızım kafasına koyduğunu yapacak ve çok iyi bir doktor olacak"

Anne Emine İmalı ise, “Kızım omurilik açıklığı ile dünyaya geldi. Sebiha Selen şu an 10 yaşında. Ben ve babası okuması için elimizden geleni yaptık. Kızımın tek hayali okumak ve doktor olmak. Doktor olduktan sonra kendisi gibi hasta olanları iyileştireceğini söylüyor. Biz kızım için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Engelli olmak okumaya engel değildir. Biz bu durumu bize Allah’tan bir hediye olarak görüyoruz. Allah bize bir melek gönderdi. Biz yeri geldi toplum tarafından dışlandık. Sebiha okula başladığında nasıl okuyacağını sormuşlardı ve kızım şimdi 3. sınıf öğrencisi. Ben inanıyorum, benim kızım kafasına koyduğunu yapacak ve çok iyi bir doktor olacak. Biz evde eğitim istedik, fakat kızım evde eğitimi istemedi. Okula gidip, okulda eğitim görmek istedi. Hasta olduğu zamanlar 'Okula gitme' dediğimizde bile ağladı, okula gidip derslerinden geri kalmaması gerektiğini söylüyordu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.