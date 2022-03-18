Çanakkale şehitleri anısına 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta itfaiye ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yılı nedeniyle yaklaşık 30 metre derinlikteki suya dalarak Türk bayrağı açtı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde bulunan ve kentin simgelerinden olan Yeşilgöz’e geldi.

Ekipmanlarıyla dalışa hazırlanan itfaiye erleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle tüplü dalış yaptı. Dalışta yanlarına aldıkları Türk bayrağını açan itfaiye ekipleri, kamera ile görüntü aldıktan sonra dalışı tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.